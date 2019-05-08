Biga'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Biga İmam Hatip Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinde sürücüler ve yayalara yönelik uygulamalı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Kaymakam Mustafa Can, Emniyet Müdürü Aladdin Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Erekli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacı ile başlatılan etkinlikte Kaymakam Mustafa Can sürücülere broşür vererek bilgilendirdi.

Kaymakam Can, "Trafik ışıklarının olmadığı yerlerde yaya geçitlerinde öncelik yayanındır. Normalde araçların durması yayaların geçişine izin vermesi lazım. Trafik ışıklarının bulunduğu yerlerde ışıklara uyacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Maalesef yaya geçitlerinde sürücüler yayalara yol vermiyor. Bu konuda çok dikkatli değiller. Maalesef ki yaya geçidindeki bu kurallara uymadığından dolayı bir çok vatandaşımız ya hayatını kaybediyor. Ya da yaralanıyor. Bu seneki trafik haftası etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanlığımız yaya öncelikli trafiğe vurgu yapılmasını öne alarak sürücülerimize ellerimizdeki broşürleri vererek yaya geçitlerinde daha duyarlı olmalarını yaya gördüklerinde yavaşlayıp yayaya yol vermeleri gerektiğini hatırlatacağız. Durmayan sürücülere 74. madde gereği 488 lira ceza yazılıyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan stantta, trafikte kullanılan araç gerekler tanıtıldı. Öğrencilerin merak ettikleri sorular cevaplandırılarak, alkol kontrolü yapıldı.