Biga'da orman yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangınına anında müdahale eden Biga Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Biga'nın Havdan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına Biga Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizin birçok yerinde meydana gelen yangınlara müdahaleler sürerken, bölgemizde de 7/24 esasına göre dikkatle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün öğle saatlerinde Havdan Köyü yolu üzerinde ormanlık alanda cam atıklarının aşırı sıcak nedeniyle yansımasıyla çıktığını tahmin ettiğimiz yangına vatandaşlarımızın ihbarıyla erken müdahalede bulunduk. Yangın kısa sürede ekiplerimizce kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Ardından soğutma çalışmalarını tamamladık. Yangın öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 40 derece olduğu vakitte çıktı. Orman yangınlarıyla hassas bir dönemde olduğumuz günlerde sigara izmariti atılmaması, cam ve diğer çöplerin ormanlık alana atılmaması konusunda vatandaşımızın duyarlı olmasını rica ediyoruz” dedi.