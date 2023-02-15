İhlas Haber Ajansı

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Biga'da ormanlık alandaki örtü yangınında 1 hektar alan yanarak küle döndü

)-Çanakkale’nin Biga ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

)-Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan örtü yangınında 1 hektar alan küle döndü.


Biga ilçesine bağlı Sığırcık köyü yakınlarında ormanlık alanda nedeni belli olmayan bir şekilde örtü yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen örtü yangınına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Biga Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

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