Biga'da oya ve yemek yarışması

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yemek ve oya yarışması düzenlendi, aynı zamanda evliliklerinde 50 yılı dolduran çiftlere plaketleri verildi.

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Köşklübağ Düğün Salonu'nda düzenlenen ‘El Emeği Göz Nuru Oya Yarışması' ve ‘Mutfağın Patronları Yemek Yarışması' renkli görüntülere sahne olurken yarışmacılar jüri üyelerinden en yüksek oyu almak için hünerlerini sergiledi. Etkinliğe, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile eşi Feride Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci, Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan katıldı.

“50'nci yılını tamamlayan büyüklerimi kutluyorum”

Etkinlikte konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "50'nci yılını tamamlayan büyüklerimi kutluyorum. Davetimize icabet ettikleri için hepinize teşekkür ediyorum. 50 yılı tamamlamak çok kıymetli. Yarım asır aynı yastığa baş koymak çok kıymetli. Bu yıl yarışmalarımız şampiyonlar ligi. Daha önce kurtuluş etkinliklerinde düzenlediğimiz yarışmalarımızda birinci olan yarışmacılarımızın katılımları ile gerçekleşiyor. Ben tüm yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

“Bizleri ayakta tutan geleneğimiz, göreneğimiz”

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, "Toplumu aile ayakta tutuyor. Toplumu ayakta tutan en ufak birim gerçekten aile. Çocuklara hep şunu söylüyorum. Yeni evlenen gençlere nasihatim artık iki anneniz iki babanız var. Senin annen benim babam yapmayın diyorum. Bence mutlu evliliğin ilk adımı bu aile olabilmek. İki birbirinden farklı aileyi aile yapabilmek. En büyük duamız da Rabbim, sizleri başımızdan eksik etmesin. Bizleri ayakta tutan geleneğimiz, göreneğimiz. Kadınlarımız bazen dualarını nakşetmişler oyalara bazen iyi dileklerini, bazen savaş hikayelerini, özlemlerini. Emin olun ki onlar çok kıymetli. Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu çok önemsiyoruz. Çünkü bu topraklar bize gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emaneti. Biz biliyoruz ki bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz çalışmaya söz verdik" ifadelerini kullandı.

Yarışmalarda dereceye giren birincilere yarım altın, ikinciler çeyrek altın üçüncüler gram altınla ödüllendirildi.