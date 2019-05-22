Biga'da özel eğitim öğrencileri çalışmalarını sergiledi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, özel eğitim çocuklarının 1 sene boyunca yaptığı çalışmalar Tevfik Emin Başarır Okulunda sergilendi. Özel eğitimli çocukların hazırladığı çalışmalar beğeni topladı.

Tevfik Emin Başarır Okul Müdürü Bayram Ali Dur, “Eğitimde feda edilecek hiç bir birey yoktur. Tevfik Emin Başarır İlkokulu olarak 2018- 2019 eğitim öğretim yılında 6 özel eğitim sınıfında 21 öğrenci 12 öğretmenimiz ile çok verimli bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Yıl boyunca yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen'e, Kardeş okul çerçevesinde iş birliği yaptığımız Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Canakay'a, Özverili çalışmalarından dolayı özel eğitim öğretmenlerime, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine ve öğrencilerine, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmalarından dolayı özel eğitim öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Tevfik Emin Başarır İlkokulunun, Biga'da önemli okullarda bir tanesi olduğunu ifade eden İlçe Mili Eğitim Müdürü Erkan, “Dolayısıyla yol boyu çalışmalarını takdir ediyorum öğretmenlerimiz kendi alanlarında hakikaten duayen onun için şahsım ve kurumum adına öğretmenlerimize, okul idaremize, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda iki okulun yapmış olduğu protokol sebebiyle kardeş okulu olması vesilesiyle Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Serginizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Serginin açılışının ardından okulda hizmetli olarak çalışan özel eğitim mezunu Halil İbrahim Turan'a işinde gösterdiği üstün çabadan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen tarafından plaket ve madalya takdim edildi.