Biga'da Pomak Kültür Evi yapılıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Işıkeli köyü Pomak Kültür Evi projesinin çalışmaları devam ediyor.

TANAP MEİS destekli Biga Işıkeli Pomak Kültür Evi Projesi ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Destekli ‘Kültürler Barıştır, Kültürler Geçmişimizdir' projesi hakkında bilgi veren, Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Çınar, “2014 yılında bu zamana kadar Işıkeli köyünü tanıtmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Köyümüzün nohut kahvesini tanıtmak için de projelerimiz var. TANAP'dan 187 bin TL destek aldık. Köydeki sağlık ocağını kiraladık. Köyümüze ve Biga'ya değer kazandıracak. 29 Nisan'da açılışını yapacağız. Bulgaristan ve Yunanistan'da ki soydaşlarımızı ve kültürlerimizi araştıracağız. Bunun için Avrupa Birliğine başvuru yapmıştık, kabul edildi. Çalışmalarımız sona erdi. Yunanistan'da ki İskeçe'ye bağlı Şahinköy ve Ilıca köylerini ziyaret ettik. Gittiğimiz yerlerde çok güzel ve Türkçe konuşarak karşılandık. Kültürlerini koruduklarını gördük. Türklük bilinçlerini cami, sokak, ev ve kahveleriyle koruyarak yaşatmışlar. Bulgaristan'a gittik. Orada da kültürümüzü aradık. Bulgaristan ve Yunanistan'da ki gözlemlerimize göre oradaki kişiler kültürlerini koruduklarını ve yaşattıklarını gördük” dedi.