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Biga'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 şahsın sahte alkolden zehirlenmesi olayının devamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol satışı yapılan yerleri tespit etti. 12 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda sahte alkollü içki imalatında kullanılan 81 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şahıs da gözaltına alındı.

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