Biga'da Sanat Merkezi'nin açılışını Prof. Dr. Barutçu yaptı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi, ilçenin kültür ve sanat yaşamına büyük katkı sağlayacak bir merkezin daha açılışını yaptı.

İçinde Emek Kafe, Prof. Dr. Ali Barutçu Kitaplığı ve Sergi Salonu'nun yer aldığı Biga Belediyesi Sanat Merkezi'nin açılışı Prof. Dr. Ali Barutçu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Öncelikle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Biga Belediyesi Prof. Dr. Ali Barutçu Sanat Merkezi'nin açılışını sevgili Prof. Dr. Ali Barutçu hocamla böylesi özel bir günde yapmak istedik. Bizim belediyecilik anlayışımız sadece yol, su, kanalizasyon yapmaktan ibaret değil. Bu işler zaten günlük rutin işler. Biz kültür sanat anlamında dopdolu ilerliyoruz. 3-4 aylık programlar yapıyoruz. Bunları tek tek yerine getiriyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında böyle bir sanat merkezi yaratmak bizleri gerçekten mutlu etti. Beni buraya açmaktan daha çok duygulandıran ve onurlandırılan kitaplığa Prof. Dr. Ali Barutçu adını vermemiz oldu. Hocamın da izniyle onun bir anısını sizlerle paylaşmak istiyorum. 20 Yıl önce ameliyathanede, ameliyat sırasında rahatsızlık geçirerek felç geçiriyor. Yönetim bir iki gün sonra Ali hocama 'sizi emekli edelim, çalışmayın' diyor ve Ali hocam masaya yumruğunu vuruyor ve 'Ben Atatürk ve Cumhuriyet'e borcumu ödemek istiyorum. Onun için çalışmak istiyorum' diyor. Ve çalışmalarını devam ettiriyor. Ben kendisiyle burada olmaktan son derece mutluyum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Biga Belediyesi kültür ve sanata hizmet etmeye devam edecektir” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümü, Yara Araştırma ve İyileştirme Merkezi Kurcusu ve Yara Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ali Barutçu ise, "Bana hayatımın en güzel gününü yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Özellikle mutlu Biga'nın mutlu başkanına teşekkür ederim. İsmail Bey Biga'yı gerçekten çok değiştirMİŞ. Geldiğimizde tanıyamadık, çok güzel olmuş. Arkadaşlar sizlere matematik, tarih ve coğrafyayı anne baba öğretebilir ama güzel insan olmayı iyi vatandaş olmayı Atatürk ve Cumhuriyete sahip çıkmayı bana ilk öğretmenim Hayriye hocam öğretti. Ona çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz binanın alt katında yıllar önce rahmetli babamın kahvesi vardı. Şimdi üstüne böyle bir yapı gerçekleştiriyoruz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu

Açılışta konuşan Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, "Sanatsız kalan bir toplumun damarlarından biri kopmuş demektir. Sayın başkanım Atatürk'ün bize çizdiği yolda her şeyi yapmaya çalışıyor. Belediyemiz gerçekten çok büyük işler yapıyor. Özellikle kültür ve sanat anlamında... Başkanımız Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlere verilebilecek en güzel hediyeye bu sanat merkezini açarak veriyor. Ben de öğretmenler gününü kutluyorum, hepinizi saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışa Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyesi adayları, öğretmenler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.