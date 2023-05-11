Biga'da sandık kurulu eğitim semineri düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Sandık Kurulu tarafından seçimlerde görev alacak olanlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Biga ilçe Seçim Kurulu Müdürü Şeref Can ve ilçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Turgut, 14 Mayıs'ta görev alacak sandık kurulu başkanı ve üyelerini slayt eşliğinde bilgilendirdi.

Yüksek Seçim Kurulu başkanlığınca hazırlanan sandık kurulu eğitimine 556 kişi katıldı. Biga ilçe Seçim Kurulu Müdürü Şeref Can, “Sandık Kurulu Başkanı ve memur üyesi olarak 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçiminde görev yapacaksınız. Biga'da 72 bin 800 seçmen merkez ile bağlı belde ve ilçelerde toplam 268 sandık, 1 seyyar olmak üzere 269 sandıkta oy kullanacak” dedi.

Eğitim de sandık kurulunun görevleri, malzeme ve evrak tanıtımı, sandık kurulunun hazırlığı, oy verme işlemi, tasnif işlemleri de anlatıldı.