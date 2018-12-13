Biga'da satranç turnuvası düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İÇDAŞ Fen Lisesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasında, 36 öğrenci mücadele etti.

Turnuvanın hakemliğini Satranç Kulübü Rehber Öğretmenleri Seçkin Görüşük ve Deniz Potur yaptı. Turnuva sonunda birinci Deniz Ertaş, ikinci Berk Burucu, üçüncü Yusuf Eren Can oldu. Okul Müdürü Faruk Girgin, yaptığı açıklamada, turnuvada öğrencilerin eşleştirmeleri ulusal ve uluslararası satranç turnuvalarında kullanılan İsviçre eşleştirme sistemine göre yapıldığını söyledi. Türkiye Satranç Federasyonunun belirlediği turnuva kurallarına göre yapıldığını ifade eden Girgin, yarışmada başarılı olan öğrencilerin, okullarını il genelinde düzenlenecek turnuvalarda temsil edeceğini belirtti.