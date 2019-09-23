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Biga'da sazlıkta çıkan yangın korkuttu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde sazlıkta çıkan yangında 1 hektar alan yanarak zarar gördü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sazlıkta çıkan yangında 1 hektar alan yanarak zarar gördü.


Alınan bilgiye göre, Gerlengeç köyü altında bulunan Kumkent sahil siteleri yanında henüz belirlenemeyen bir sebepleçıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Biga Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Biga Belediyesi arozöz ve orman işçisiyle müdahale edilen yangında 1 hektarlık sazlık alan yandı.

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