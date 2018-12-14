Biga'da Şeb-i Arus töreni

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından Türk ve İslam aleminin en büyük alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi´nin vefatının 745. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Halit Kuşku'nun mesnevi okumaları ile başladı.

ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Halit Kuşku, "Bir duygu, bir sevgi, bir muhabbet üzerine buraya toplandık. Hz. Mevlana düşüncesinin manasal yönü dünyaya sevgi bağlamaz. Bilmekten daha derin bir ilimdir dinlemek. Hz. Mevlana bu alemi bir dinle diyor. Maalesef toplumsal olarak bizde dinleyen yok. Ortadan çok güzel bir hazine var ama o hazinenin değerini bilen yok. Hz. Mevlana dinle neyden diyor. Bu alemi dinle, gökyüzünü dinle, insanları dinle. Hayatınızda bir dinleyeniniz var mı, sizinle birlikte oturup, siz gözyaşı döktüğünüzde onunda göz yaşı dökeceği, siz duygulandığınızda onunda duygulanabileceği biri var mı? Toplumsal bir hastalığımız. Sizi sizin gibi dinleyen yoksa sakın hatayı başkasında aramayın" dedi.

Şeb-i Arus töreni Sema Zikr-i Şerif'i ile sona erdi. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık konuklara plaket takdiminde bulundu.