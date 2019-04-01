Biga'da seçimi Bülent Erdoğan kazandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Hükümet konağı önünde halkı selamlayan Erdoğan, Biga'da sandığa gidip oy kullanan seçmenlere teşekkür etti. Erdoğan, "Biga Belediyesi Bigalıların dedik ve biz Bigalıların kantarına inanıyoruz dedik. Milletimizin kararı bizim baş tacımızdır dedik. 20 Ocak'tan bu yana seçim çalışmalarımızda başta ilçe başkanımız, MHP ilçe başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Ülkü Ocaklarımız, tüm teşkilatımız ile beraber seçim çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve bugüne geldik. Kazanan inanın ki Biga oldu. Biz, 55 bin kişinin hizmetkarı olacağız. Hizmetinizdeyiz. Biz size kesinlikle efendilik yapmayacağız. Bugünden sonra hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmadan, etnik ayrımı yapmadan, Biga'da yaşayan tüm hemşerilerimize gönül belediyeciliğini hep birlikte başlatacağız inşallah. Biz Bigalıyız, düğünde de cenazede de hep beraberiz. Saygı, sevgi çerçevesinden dışarı çıkmayalım. Birlik beraberlik içerisinde çok şükür seçim çalışmalarımızı yaptık. Bugünlere geldik. Rabbim ömür verirse 5 yıl sonraki seçimlerde bize oy vermeyen Bigalı hemşerilerimizin oyuna talibiz" ifadelerini kullandı.