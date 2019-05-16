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Biga'da şehit ve gazi yakınlarına iftar

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.


İftara Kaymakam Mustafa Can, Stajer Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Jandarma Komutanı Ufuk Erikli, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin, İlçe Müftüsü Fahri Tüfekcioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, gazi ve şehit yakınları katıldı.


Kaymakam Can iftar sonrası yaptığı konuşmada, " Bizler sizler için ne yapsak azdır. Herhangi bir sıkıntınız, talebiniz olduğunda Kaymakamlığımız sizlerin emrindedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Şehit ailelerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

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