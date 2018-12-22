Biga'da şenlik var

Çanakkale'nin Biga İlçesinde 4'üncüsü düzenlenen İndirimli Alışveriş Günleri son hız devam ediyor.

Biga Belediyesi öncülüğünde, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katkılarıyla esnaflara kazanç sağlayarak yerel ekonomiyi canlandırmayı ve halkın eğlenceli zaman geçirmesini amaçlayan İndirimli Alışveriş Günlerini tüm heyecanı ile devam ediyor.

Ünlü mankenler Biga´da podyuma çıktı

Biga Belediyesi ve Meslek Odalarının işbirliği ile gerçekleştirilen Biga indirimli alış günleri etkinliğinde ünlü mankenler sahne aldı. Biga´nın Çan Caddesi üzerinde kurulan dev stantta podyumda Gizem Özdilli, gibi mankenlerin yaptığı sokak defilesi büyük ilgi gördü. Biga´daki alış veriş mağazalarının ürünlerini giyen mankenler, Bigalılara Biga´da alış veriş yapmaları için teşvikte bulundu.

Biga Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Jale Kırbaj yaptığı konuşmada, “Biga İndirimli Alışveriş Günlerinin çok önemli bir etkinlik olduğunuz düşünüyoruz. Tamamıyla yerel firmamızın katılımı ile gerçekleşen defilelerimizde firmalarımız hem ürünlerini ,hem kampanyalarını sizlere buluşturma imkanı sağladı.Katılan bütün firmalarımıza çok teşekkür ederim.Varlığınızla değer kattığınız için sizlere çok teşekkür ederim bu güzel ürünleri sizlere sergileyen mankenlerimize çok teşekkür ederim dedi. Kırbaj, daha sonra katılan mankenlere çiçek takdiminde bulundu.