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Biga'da sokak hayvanlarına yardım

Biga Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ediyor.


Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında işletmelerin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama bırakmayı sürdürüyor.


Belediye ekiplerinin sokak hayvanları için düzenli olarak beslenme çalışması yaptığını söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde Korona virüse karşı adeta bir seferberlik halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tedbirler kapsamında tüm çalışmalarımız sürerken bu kapsamda can dostlarımız da var. Bu süreçte sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz ve besleme çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz periyodik olarak ilçemizin muhtelif yerlerine mama bırakmayı sürdürüyor. Bizlere Allah'ın emaneti olan hiçbir canlımızı özellikle aç bırakmamaya özen gösteriyoruz” dedi.

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