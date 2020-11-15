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Biga'da ‘Su hayattır, su gelecektir' proje çalışmalara başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Tevfik Emin Başarır İlkokulu yöneticileri, ‘Su hayattır, su gelecektir’ sloganıyla çalışmalara başladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Tevfik Emin Başarır İlkokulu yöneticileri, ‘Su hayattır, su gelecektir' sloganıyla çalışmalara başladı.


Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdürü Bayram Ali Dur, Proje Koordinatör Öğretmeni Sevil Ercan ve Eko Okul Öğrenci Temsilcisi Sevde Bakkal ile birlikte Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i ziyaret etti.


2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Eko Okul Projesi kapsamında su konusunu çalışacaklarını dile getiren Okul Müdürü Bayram Ali Dur, “Su hayattır, su gelecektir sloganıyla çalışmalarımıza başladık. Suyun önemi, su tasarrufu, enerji kaynaklarının kullanımı hakkında bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra atık yağ toplama, atık pil toplama gibi çalışmalarımıza da devam edeceğiz" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise proje için her zaman destek olacağını belirtti.

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