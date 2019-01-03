Biga'da TANAP destekli projeler tanıtıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi(TANAP) sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında desteklenen 10 projenin tanıtım töreni Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.

Törene AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Mustafa Can, " Biga ilçesi sınırlarından 19 köy 620 parsel olmak üzere toplamda 44 buçuk kilometrelik bir hat izlemektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımız tarafından hazırlanan ve Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi(TANAP) sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında 51 proje desteklenmeye uygun görülmüştür. Eğitimden tarım ve hayvancılığa çevre projelerinden alt yapı çalışmalarının da yer aldığı projelerin toplam destek tutarı 9 milyon 734 bin 780 liradır. En fazla destek alan yerlerin başında ilçemiz gelmektedir. Bugün ise 1 milyon 196 bin 850 lira olan 10 proje ile okullarımızın kütüphane, spor alanları, eğitim ve spor ile ilgili ekipman ihtiyaçları karşılanacaktır" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise, " Enerjimizin ipek yolu anlamına gelen çok kıymetli bir iş. Azerbaycan'ın doğalgazı hiç bir ara vermeden oradan çıkıyor. Türkiye'de değerlendirilip Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu sadece bir boru değil. Bunun bir ekonomik boyutu var. Siyasi tarafı var. Kültürel dostluk tarafı da var. Azerbaycan ile çok iyiyiz ama son zamanlarda çok daha yakın olmamızın bir sebebi de bu tarz yatırımların ortak olması ile ilgili. Artık Türkiye ile Azerbaycan'ın bir anlamda kaderinin ortak olduğunun ekstra belgeleyen bir konudur TANAP” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'de slayt eşliğinde ‘genç yeteneklerin spora kazandırılması, yaşayan kütüphane yaşatan çocuk, sağlıklı çocuklar mutlu yarınlar, mekatronik ve stem uygulama sınıfı, montessori materyal geliştirme, stem uygulama sınıfı, sınıflarımız yenileniyor, okul bahçesi dinlenme alanı, değişim başlıyor ve benim vazgeçilmez arkadaşım oyuncaklarım' projelerini tanıttı.