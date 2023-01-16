İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biga'da TIR kazası

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyü yakınlarında seyir halindeki TIR yoldan çıkarak devrildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyü yakınlarında seyir halindeki TIR yoldan çıkarak devrildi. TIR şoförü yaralandı.


Kaza, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan TIR nedeni belli olmayan bir şekilde yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada TIR'da maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.