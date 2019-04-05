Biga'da ‘Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca, Ağaçlar Ormana' konulu seminer

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Yüksek Mühendisi ve Toprak İlmi Ekoloji Uzmanı Dr. Muhammet Akkaya, öğrencilere "Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca, Ağaçlar Ormana” konulu seminer verdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 180. yılı tanıtımı kapsamında Biga İbrahim Ateş Kız İmam Hatip lisesi 10. sınıf öğrencilerine okulun toplantı salonunda verilen seminerde Biga Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Yüksek Mühendisi ve Toprak İlmi Ekoloji Uzmanı Dr. Muhammet Akkaya, Türkiye'de orman varlığı, başlıca ağaç türleri, doğal ormanlardan faydalanma, bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması, tohum ve tohumun sağlanması, çimlenmesi, ağaçlarda yaşın tayini ve dendrokilmatoloji konularında” sunum yaptı.

Akkaya daha sonra Coğrafya Öğretmeni Özden Cankara ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Orman Mühendisliği konusunda da ayrıntılı bilgi edinme imkanı bulan öğrenciler ve Okul Müdürü Şeyma Şahin, Dr. Muhammet Akkaya'ya teşekkür etti.