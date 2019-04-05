İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Biga'da ‘Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca, Ağaçlar Ormana' konulu seminer

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Orman Yüksek Mühendisi ve Toprak İlmi Ekoloji Uzmanı Dr.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Yüksek Mühendisi ve Toprak İlmi Ekoloji Uzmanı Dr. Muhammet Akkaya, öğrencilere "Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca, Ağaçlar Ormana” konulu seminer verdi.


Orman Genel Müdürlüğü'nün 180. yılı tanıtımı kapsamında Biga İbrahim Ateş Kız İmam Hatip lisesi 10. sınıf öğrencilerine okulun toplantı salonunda verilen seminerde Biga Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Yüksek Mühendisi ve Toprak İlmi Ekoloji Uzmanı Dr. Muhammet Akkaya, Türkiye'de orman varlığı, başlıca ağaç türleri, doğal ormanlardan faydalanma, bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması, tohum ve tohumun sağlanması, çimlenmesi, ağaçlarda yaşın tayini ve dendrokilmatoloji konularında” sunum yaptı.


Akkaya daha sonra Coğrafya Öğretmeni Özden Cankara ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Orman Mühendisliği konusunda da ayrıntılı bilgi edinme imkanı bulan öğrenciler ve Okul Müdürü Şeyma Şahin, Dr. Muhammet Akkaya'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.