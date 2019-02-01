Biga'da TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 6 yıl önce yapılan ve çeşitli nedenlerle boşalan 14 konut için kura çekimi töreni düzenlendi.

Biga'nın Cumhuriyet Mahallesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 6 yıl önce yapılan ve çeşitli nedenlerle boşalan 14 konut için kura çekimi töreni düzenlendi.

Kura törenine, Biga Kaymakamı Mustafa Can, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmail Göven, Mütevelli heyeti ve başvuru sahipleri katıldı.

Törende konuşan Biga Kaymakamı Mustafa Can, "180 konuttan oluşan 1+1 ve 140 konuttan oluşan 2+1 dairelerde çeşitli vesilelerle boşalan ve boş kalan dairelerimize yapmış olduğumuz ilan ve başvurular neticesinde iki hafta önce noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde hak sahibi olan 14 ailemize anahtar teslimini yapıyoruz. Hak sahipliği kazanan tüm ailelerimize daireleri hayırlı uğurlu olsun, inşallah huzurlu bir hayat yaşarlar. Devletimizin sosyal sorumluluk ilkesi gereği muhtaç ailelerimize bizler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı olarak hükümetimizin bizlere göndermiş olduğu tüm imkanları vatandaşlarımıza ulaştırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Törende 14 hak sahibi aileye anahtarları teslim edildi.