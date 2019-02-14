Biga'da toplu sözleşme imzalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi, taşeron işçiyken Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçilerle Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Genel-İş Sendikası ile Belediye arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçilere yüzde 26 zam yapıldı.

Biga Belediyesi ile DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imza töreni, Biga Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde yapıldı. TİS imza töreninde Biga Belediyesi'nde çalışan işçiler de yer aldı. Taşeron işçiyken Kanun Hükmünde Kararname ile belediye şirketine geçen işçilerin ücretlerine yeni sözleşmeyle birlikte yüzde 26 zam artışı ve bazı sosyal hak ve yardımlarla bu oran yüzde 26'nın da üzerine çıkacak.

‘Yüzde 26 zam'

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, sendika maaş pazarlığı yapmadıklarını ve istenen rakamları kabul ettiklerini ifade etti. Başkan Işık, "İlçemizin yaşanacak şehir olabilmesi, bu ilçede yaşayanların mutlu olabilmeleri sizin alın terinizle mümkün oluyor. Sizin alınteriniz bizim için çok önemli. Biz asıl zammı 2015 yılında yapmıştık. O zaman da yüzde 24 zam yapmıştık. Kadrolu çalışanlarımıza yüzde 25 zam gerçekleştirdik. Örgütlü çalışmanın, bir sendika şemsiyesi altında çalışmanın faydalarıdır bunlar. Şu anda Biga Belediyesi'nde eski taşerondan geçen arkadaşlarımız da yüzde 100'ü Biga Belediyesi'ne ait olan Biga Kent Hizmetleri Anonim Şirketi üzerinden Biga Belediyesi adına çalışmalarını yürütüyorlar. Bundan sonra belediye şirketinde gözüken arkadaşlar da önümüzdeki günlerde lütfen sendikaya üye olsunlar. 2020 yılına kadar 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ücretlere zamlar verilecek. Fakat biz bu yıl o kanun hükmünde kararname kapsamında eski taşeron diye bahsettiğimiz arkadaşlara da kanun hükmünde kararnamenin üzerinde bir zam verdik. Yapmış olduğumuz hesaplamalarda biz onlara da aslında yüzde 26 zam vermiş olduk. Şu anda ücretlerin nasıl belirleneceğine ilişkin bir kanun hükmünde kararname var. Ama 2020'den sonra artık onlar da sendikanın toplu iş görüşmeleri kapsamına girecekler. Bunun hazırlıklarını 2019'dan yapmaya başlayalım" dedi.

Başkan Işık, “Ülkenin içinde olduğu ekonomik sıkıntılar belli. Ama biz çalışanlarımızı hiçbir zaman bu ekonomik sıkıntılar karşısında mağdur etmekle ilgili bir tavrımız olmadı. İşte bugün yapmış olduğumuz o yüzde 25'lik zam da asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldı ama bizim ücretlerimiz zaten asgari ücretin üzerindeydi. Onun için yüzde 25'lik zam, bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda ciddi bir zamdır. Çevre belediyelere de örnek teşkil edecek bir durum olduğunu belirtirim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım sizler sayesinde başarılı olmuş oluyoruz. İnşallah ücret yönünden de biraz motive etmiş oluruz sizi. Bu çalışmalarınızın daha da artmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın ardından konuşan Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı Mahmut Şengül, "Öncelikle İsmail Başkan'a teşekkür ediyoruz. Hem böyle bir ortamda hem de sizlerin içinde olmasından kaynaklı. Burada bir iki konuya değinmek istiyorum. Biga kendi bütçesi ile kavrulan bir yer. Devasa bütçelere sahip bir yer değil. Ben TİS Daire Başkanıyım. Türkiye'nin birçok yerinde toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. Belki İsmail Başkan biraz mütevazi davrandı. Yüzde 25 zam verdiklerini söyledi ama sosyal yardımlara da yüzde 25 zam yaptığını hesaplarsak totalde yüzde 25'in çok daha üzerine çıkıyor. Türkiye'de biten en iyi sözleşmelerden biri. Çok daha büyük bütçelere sahip belediyeler bu zamları vermiyorlar. Bunla beraber bir gerçekliğimiz daha var. Ben de işçiyim. 17 sene çöp arabasının arkasında çalışmış bir arkadaşınızım. Emek en yüce değerdir diyoruz. Kesinlikle öyle olmalı. İşçinin emeğinin karşılığı alınteri kurumadan karşılığını almalı” dedi.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı. Sözleşme imza töreni öncesi ise Başkan Işık, işçilerle birlikte yemek yedi.