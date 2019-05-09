Biga'da Trafik Haftası kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Trafik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Biga Belediyesi Çınarlık Düğün salonunda düzenlenen etkinliklere, Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkan Vekili Mümin Kahraman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ebru Boladan Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Aladdin Tekin, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Aladdin Tekin, " Biga´da bu yıl ilk dört ay içerisinde ölümlü kazalarda düşüş yaşanmıştır. 2018 yılı içerisinde yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları sonucunda olay yerinde veya tedavi aşamasında toplam 5 vatandaşımız polis sorumluluk bölgesinde vefat etmiştir. Kazalarda 149 vatandaşımız yaralanmıştır. Bununla birlikte yapmış olduğumuz denetlemelerde 12 bin 172 araç görevlilerimiz tarafından kontrol edilmiş kusurlu bulunan 3 bin 426 araca toplam 1 milyon 94 bin 651 lira idari para cezası uygulanmıştır" diye konuştu.

Biga'da 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10'luk azalış olduğunu vurgulayan Kaymakam Mustafa Can bu sayıyı yeterli görmediklerini belirterek, "Gerek Trafik emniyet gerekse jandarma trafik ekiplerimizin yoğun trafik denetimleri ile bu rakamları çok daha aşağı çekeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen resim ,şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri verildi. Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından seçilen yılın örnek sürücüsü Şerif Bekçi'ye plaketi takdim edildi.

Trafik haftası konulu oratoryo izlendi.