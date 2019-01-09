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Biga'da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


İddiaya göre, Şakirbey kavşağında ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 17 LB 593 plakalı araç Bandırma-Çanakkale istikametinde seyir halindeyken Gümüşçay istikametinden gelen İ. K. yönetimindeki 17 KJ 197 plakalı araçla çarpıştı. Her iki araçta da hasar meydana gelirken kazada S. A. yönetimindeki 17 LB 593 plakalı araç içinde bulunan F. D. yaralandı. Yaralı F. D. olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

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