Biga'da Turizm Haftası Parion Antik Kenti'nde kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Parion Antik Kenti'nde gerçekleştirilen etkinlikle Turizm Haftası kutlandı.

Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı Turizm Haftası programına, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda açılış konuşmasını yapan Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tahsin Ergün, “Bulunduğumuz alan olan Parion Kenti, tarihin derinliklerinden gelen, birçok farklı toplumların yaşadığı, ancak belli bir tarihten sonra önemini yitirmiş tarihi bir alandır. Yapılan ve yapılacak çalışmalar ile gün yüzüne çıkartılacak mekan ve eserler ile yapılacak düzenlemeler bu alanın turizm hareketlerine katılacak kişinin dikkatini çekeceğine ve bölgemize ciddi bir hareket getireceğine inanıyoruz” dedi.

Kaymakam Mustafa Can ise, “Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın almış olduğu kararla burası artık 12 aylık bir kazı alanı olarak ilan edildi. Kazılar artık 12 ay hiç durmadan gerçekleştirilecek. Özellikle 2005 yılından itibaren burada kazılar gerçekleştiriliyor” dedi.

Ardından Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Berna Yaşar, ‘Şiir Şiir Türkiyem' adlı şiir okudu. Daha sonra Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Trakya Yöresi Halk Oyunu ekibi gösterisini sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Liseler arası ‘Parion ve Paris' konulu düzenlenen slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kazı Başkanvekili Uzman Arkeolog Sadık Sulan, antik kent hakkında bilgilendirmede bulundu.

Program Parion Antik Kenti'nin gezilmesi, temsili kazı çalışması ve müzik sunumunun ardından ikramla son buldu.