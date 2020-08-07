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Biga'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'ya Karabiga beldesi Aksaz köyünde yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini üzerine harekete geçti.


M.U.'ya ait ev ve bahçesine Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Roket ile birlikte operasyon düzenleyen jandarma ekipleri burada yaptıkları aramada; saksılarda yetiştirilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli M.U. ise gözaltına alındı.

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