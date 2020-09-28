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Biga'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ile Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Y. isimli şahsın skunk ekimi ve uyuşturucu madde yatışı yaptığına yönelik ihbarın ardından harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.Y. isimli şahsın evine uyuşturucu madde arama köpeği ‘Roket' ile operasyon düzenlendi.


H.Y.'ye ait ev ve bahçesinde yapılan aramada; 780 kök skunk bitkisi ve 11.44 kg skuk ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulurken, H.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

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