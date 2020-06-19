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Biga'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Çanakkale kent merkezinden Biga ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik takip başlattı. Biga Güvemalan yol kontrol noktasında bahsi geçen aracı durduran jandarma ekipleri araç içerisinde yaptıkları aramada 20 gr. Metamfetamin, 25 adet Extacy hap ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan M.Y., A.A ve M.Ş. isimli şüpheliler ise yakalanarak gözaltına alındı.

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