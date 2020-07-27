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Biga'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'da H.B. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B. isimli şahsın, S.D. isimli şahsa 49 gram toz esrar satarken suçüstü yakalandı.


Daha sonra H.B. isimli şahsa ait 3 ayrı adreste, uyuşturucu madde arama köpeği ‘Roket' ile birlikte yapılan aramalarda; 30 Gr. toz esrar, 1 adet uyuşturucu madde içmede kullanılan 5 litrelik pet şişe, 1 adet uyuşturucu madde içmede kullanılan 1,5 litrelik pet şişe ele geçirildi.


Ele geçirilen toplam 70 gr toz esrar maddesi ile uyuşturucu madde içmede kullanılan malzemelere el konulurken, uyuşturucu madde satışı yapan H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.D. isimli şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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