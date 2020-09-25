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Biga'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki farklı noktaya operasyon düzenledi.


Yapılan operasyonlarda; 311 kök kenevir bitkisi ve 80 gr. kenevir tohumu ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kenevir bitkisi ve tohumlara el konulurken, şüpheli H.Ö. ile A.Y. alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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