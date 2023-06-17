İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biga'da yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Ovacık köyünde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Havva Keleş hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Ovacık köyünde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Havva Keleş hayatını kaybetti.


Yangın, Biga ilçesine bağlı Ovacık köyünde dün gece saatlerinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıktı. Köyde yalnız yaşayan Havva Keleş'in evindeki alevleri gören komşuları jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına Biga Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipleri, söndürdükleri evin çöken çatısı altında kalan Havva Keleş'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.