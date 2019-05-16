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Biga'da Yeniçiftlik Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Yeniçiftlik Ortaokulunun düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Yeniçiftlik Ortaokulunun düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı.


Yeniçiftlik Ortaokulu bahçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri Ebru Kaya, Duygu Çevirgen Uzun, Yeniçiftlik Muhtarı Necdet Irak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Ardından Yeniçiftlik Ortaokulu Müdürü Ersin Tufan Kaya açılış konuşması yaptı. Yeniçiftlik Ortaokulu Halk Oyunları ekibi gösterisini sergiledi. Açılış kurdelesi kesilmesinden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve beraberindekiler stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı projeleri yerinde inceledi ve projeler hakkında bilgi aldılar. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında 13 Danışman Öğretmen, 63 öğrencinin hazırladığı 21 proje sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen öğrencileri ve öğretmenleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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