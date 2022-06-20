Biga'da yılın ilk arpası satıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sezonun ilk mahsul arpası Biga Ticaret Borsası'nda işlem gördü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sezonun ilk mahsul arpası için ihale düzenlendi. Biga Ticaret Borsasında yapılan ihaleye, Faruk Sezen, Mesut Okyay, Ali Çetin ve Serdar Arslan katıldı. Sezonun ilk mahsulü olan arpa Gümüşçay beldesinden Selime Sayman tarafından getirildi. 10 lira fiyatla satılan 200 kilogramlık arpa Mesut Okyay tarafından satın alındı. Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, yeni sezonun üreticilere, üyelere ve tüccarlara hayırlı olması dileğinde bulundu.