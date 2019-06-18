Biga'da yılın ilk buğdayı satıldı

Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, yeni sezonun üreticilere, üyelere ve tüccarlara hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu. Sezonun ilk buğdayı Abdiağa köyünden Recep Çınar tarafından getirildi. 1,467 lira fiyatla satılan buğday Okyaylar Gıda Sanayi tarafından satın alındı. Sezonun ilk arpası Karabiga'dan Hüseyin Özderim tarafından getirildi ve Misyem tarafından 1,173 lira fiyatla alındı. Diğer arpa Adliyeköy'den Ahmet Arslan tarafından getirildi ve 1,177 lira fiyatla Manav Yem Sanayi tarafından alındı. İhale sonunda Recep Çınar'a hediyesini Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay, Hüseyin Özderim'e hediyesini Bülent Baş, Ahmet Arslan'a hediyesini Meclis Başkanı Fahrettin Deniz verdi.