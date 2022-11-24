Biga'dan Ankara Çıkarması

Biga'dan bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya giden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Partili Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan ve parti teşkilatı dolu dolu bir program yaptı. Ankara programına ziyaretlerle başlayan heyet, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Tacettin Dergahı , 1. ve 2. Meclis, Ulucanlar Cezaevi ve Millet Kütüphanesini gezdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anan heyet daha sonra AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşmasını dinleyen heyet, ‘Biga seninle gurur duyuyor' tezahüratında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Bigalıların bulunduğu bölümü selamladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezen heyet, AK Parti Grup Toplantı Salonunda görüşmelerde bulundu. Grup Başkanvekili Turan, Biga'yı Meclis'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, gerçekleşen mini toplantıda belediye ve teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Bigalı Mehmet Çavuş'un biblosunu hediye ederken, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.