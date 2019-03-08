Bigalı esnaf kadınlar bir araya geldi

Çanakkale'nin Biga İlçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odası kadınlar günü dolayısıyla Bigalı esnaf kadınlar ile bir araya geldi.

Havuz cafede düzenlenen kahvaltıya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, yönetim kurulu üyeleri, İŞKUR Biga Hizmet Merkezi Şube Müdürü Ahmet Uzuner, İŞKUR Eğitim Uzmanı İş ve Meslek danışmanı Yasin Sezgin katıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur esnaf kadınlar gününün önemine değinerek şunları kaydetti: " önce insan olmanın en temel unsuru çoğu zaman değil her zaman kadınlarımızın bu özel günleri kutlu olsun. Kadınlarımızın doğumdan ölüme kadar hep bizim yanımızda. Hayatımızın olmazsa olmazı. Kıymetli varlıklarımız. Çanakkale'nin en büyük odasıyız. Üyelerimizi Çanakkale'de ve Ankara en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Özellikle kadın esnaflarımızın çok sıkıntıları var. Bu sorunları gerek iktidar gerek muhalefet tüm ortamlarda paylaşıyoruz. Yapılmayanların takipçisi olmaya çalışıyoruz. Devletimizin sağlamış olduğu teşviklerden herkesin yararlanmasını istiyoruz. İŞKUR' da herkesin bir danışmanı var. İşletmenize bir sigortalı işçi aldığınızda bunun 3 ayını devlet ödüyor". İŞKUR Biga Hizmet Merkezi Şube Müdürü Ahmet Uzuner ise istihdam teşvikleri hakkında detaylı bilgi verdi.