Bigalı genç yetenek Baysal, Türkiye birincisi

2019 Uluslararası B 1 Genç Yetenekler Müzik yarışması Türkiye birincisi Ramazan Baysal, Okul Müdürü Mehmet Gezer, Müzik Öğretmeni Neslihan Döğer, Müzisyen Babası Rafet Baysal ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i ardından da Kaymakam Mustafa Can'ı makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ramazan Baysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve Kaymakam Mustafa Can'ın makamında kanunu çalarak müzik ziyafeti verdi. Müzik Öğretmeni Neslihan Döğer, "Okulumuza yarışma ile ilgili yazı gelmişti. Bende okulumuzda yetenekli bir öğrencimiz var neden katılmayalım dedim. A-A1 ve B-B1 kategorilerinde düzenlenen yarışmada Ulusal B1 kategorisinde yarışmaya katıldık. Öğrencimiz, bin 50 öğrenci arasından Türkiye birinci oldu. Yarışma, Güzel Sanatlar Liseleri arasında ve engelli öğrencilerimizin katıldığı bölüm. Ortaokullar arasında ise piyona alanında ve tüm enstrümanlar alanında idi. Biz ortaokullar arasında tüm enstrümanlar alanında yarışmaya katıldık ve birinci olduk. Öğrencimiz, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu" diye konuştu.

Keman üstadı baba Rafet Baysal ise, "Yöremizde keman ve klarnet çalınıyor. Değişiklik olsun diye oğluma kanun aldım. Ben istedim. 7 yaşından bu yana oğlum kanun çalıyor. Ramazan doğduğu günden bu yana müziğin içinde. Kulakları müziğe aşina. Algılaması çok kuvvetli. Kanun çok zor bir enstrüman. Benim kemanımda 4 tane tel var. Kanunda 72 tane tel var. Kanunu bende çalmasını bilmiyordum. İnternetten yararlanarak akortlarını yaptık. Uzun vakitler ayırdık. Bu seviyeye geldik. Oğluma yolu açık olsun diyorum. İleride Türk müziğini icra edecek üstatlar arasına girecek inşallah" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, genç yeteneğe saat hediye ederek, "En büyük hedefimiz Biga'da bir güzel sanatlar lisesi açmak. Biga'da yetenekli öğrencilerimiz çok fazla. Bu çocukların yeteneklerini eğer doğru kullanırsak Biga'da geçmişte çıkmış olan müzisyenler gibi yeni müzisyenler Türkiye'ye mal olmuş müzisyenler çıkabilir" dedi.

Genç yeteneklere her zaman destek vereceğini vurgulayan Kaymakam Can ise, "Öğrencilerimiz bizleri gururlandırıyorlar. Gerek spor anlamında gerekse kültür sanat anlamında öğretmenlerimizin gayretleri ile velilerimizin ilgisi ile çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesinde olumlu etki oluşturuyor. Başarı ile de bunu taçlandırıyorlar" dedi.