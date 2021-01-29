Bigalı Mehmet Çavuş Belgeselinin çekimleri sürüyor

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çekimleri Çanakkale'de devam eden Mehmetçiğin isim babası ve Seddülbahir Kahramanı “Bigalı Mehmet Çavuş” belgesel filminin setini ziyaret etti.

Çanakkale Savaşlarındaki Seddülbahir bölgesinde ortaya koyduğu kahramanlığıyla öne çıkan Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve basın mensupları belgesel için özel olarak kurulan ve çekimleri Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda süren Mehmet Çavuş belgeselinin setini ziyaret etti. Dizi ekibi ile sohbet eden ve çekimleri izleyen Başkan Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür ederek çalışmalarda başarılar diledi. Belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Gökhan Tarkan Karaman, katılımcılara seti gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Milli ve manevi duygularımızı güçlendirmeli ve geleceğe aktarmalıyız”

Biga'nın Çanakkale savaşlarındaki önemine değinen ve Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Cumhuriyet'imizin ilk adımlarının atıldığı şehitlerimizin kanlarıyla sulandığı mukaddes bir mekandayız. Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bizler iki yıldır görevimizin başındayız. İlçedeki yerel yönetimle alakalı çalışmaları sürdürürken ilçemiz için çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz Mehmetçiğimizin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş'umuzla alakalı belgesel çekimlerini de devam ettiriyoruz. Bu çalışmayı önemsiyoruz çünkü geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Hepimizin bildiği üzere toplum olarak aslında bize en çok lazım olan konu milli ve manevi duygularımızı güçlendirmek ve gelecek nesillerimize de bu duyguyu yüklemektir. İnşallah Mehmet Çavuş belgesel filmimizin tamamlanmasıyla güzel bir gala ile gösterim ve tanıtımını yapacağız. Bu bizim için başlangıç olacak. Biga'mız ekonomi olarak tarım ve hayvancılık alanında belirli bir noktaya gelmiş bir şehirdir. Biga'mız Cumhuriyet öncesi 1870 yılında kurulan belediyelerden bir tanesidir. Osmanlı zamanında sancaklık yapan ve Milli Mücadele zamanında bu topraklarda düşmeyen iki sancaktan bir tanesi Biga sancağıdır. Milli Mücadele sürecinde Biga kilit bir roldedir” dedi.

“Biga'nın, Mehmet Çavuş'un memleketi olarak anılmasını istiyoruz”

Belgesel çekimleri devam ederken ev ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, “Biga'mızın köftesini, peynir tatlısını anlatırken aslında Biga dendiği zaman Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş'un memleketi olarak Biga'nın anılmasını istiyoruz. İnşallah bu belgesel film çekimi de bunun başlangıcı olacak. Sadece Biga köftesi, peynir tatlısı yemeye değil Mehmetçiğin isim babasının yaşamını sürdürdüğü Bahçeli köyümüzdeki evimizi ziyaret edebilmek için tescilini yaptırdık, inşallah kamulaştırmasını yapıp bir an önce Mehmet Çavuş'umuzun yaşadığı evin restorasyonunu yapıp orasını bir anı ev olarak hem halkımıza hem de dışarıdan Biga'ya gelen ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. Geçmişimize sahip çıkıp, gelecek nesillerle onları buluşturup inşallah bizden sonraki yöneticilerin, Biga'yı sevenlerin ve bu pozisyonlarda görev alan herkesin daha sonraki nesillere de bu tür manevi zenginliklerimizi ve değerlerimizi de ulaştırmalarını ve sürdürmelerini umut ediyoruz. Belgeselimizi Biga Belediyemiz öncülüğünde Çanakkale Valiliği'nin desteği ve Alan Başkanlığı'nın büyük katkılarıyla hazırlıyoruz. Belgeselimizin çekimini gerçekleştiren yönetmenimiz Gökhan Tarkan Karaman, Belgesel danışmanımız Ömer Arslan, oyuncularımız ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Mehmet Çavuş savaşta da, yaşantısında da örnek olmuştur”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise yaptığı açıklamada, “Çanakkale tarihi alan bölgesindeyiz. Bigalı Mehmet Çavuş Belgeselinin çekimleri devam ediyor. Bigalı Mehmet Çavuş Çanakkale kahramanlarından birisidir. Çanakkale, Türk tarihinin altın sayfalarından birisidir ve Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazılmıştır. İşte o kahramanlık destanlarından birisini yazan Bigalı Mehmet Çavuştur. Bigalı Mehmet Çavuş hem savaş esnasındaki cesareti ve fedakarlığıyla hem de savaştan sonraki yaşantısıyla da kahramana örnek bir yaşantı sürmüştür. Hem bizim için hem Türk milleti için çok kıymetlidir. Türk milletinin kalbinin en müstesna yerinde yerini almıştır. Bizde Bigalı Mehmet Çavuş gibi Çanakkale kahramanlarını gelecek kuşaklara aktarmak ve tanıtmak adına bir takım çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Biga Belediye Başkanlığımız öncülüğünde bir belgesel yapımına başlandı. Çok kaliteli bir oyuncu ekibi çok kaliteli danışmanlar çok iyi bir yönetmen tabi ki ortaya çok güzel bir sonuç çıkacak. Çanakkale kahramanları için Mehmetçikler için o büyük insanlar için ne yapsak azdır. Bigalı Mehmet Çavuş zaten tarihi mal olmuş bir insandır. Fakat Bigalılar ve Çanakkaleliler olarak böyle bir kahramanı içinden çıkartan bir şehir olarak ta bunu gelecek kuşaklara aktarmak adına bu bölgeselin anlamı ve önemi büyük olacaktır” dedi.

Ziyaret sonunda Alan Başkanı Kaşdemir ve Başkan Erdoğan 27. Alay Sancağı ve Mehmet Çavuş'un kullandığı istihkam küreği ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, belgesele verdikleri büyük destekten dolayı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i makamında da ziyaret ederek Mehmet Çavuş'un minyatür biblosunu hediye etti.