Bigalı Mehmet Çavuş güreşlerinde Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Bigalı Mehmet Çavuş yağlı pehlivan güreşlerinde Başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri İrfan Şahin Er Meydanı'nda düzenlendi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde Güreş Ağası Hasan Karabiber'in destekleriyle düzenlenen güreşlerde 400 pehlivan kol bağladı ve binlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Türk bayrağı ile er meydanına çıkan pehlivanlar alkışlandı. Bigalı Mehmet Çavuş yağlı pehlivan güreşlerinde müsabakalar minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde gerçekleşti. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti.

66 baş pehlivanın kıyasıya mücadele ettiği başpehlivanlık güreşlerinin finalinde heyecan yaşanırken rakibi Mustafa Doğan Özkaya'yı puanlama ile yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gürbüz´e altın kemeri takdim etti.

Güreşlere, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Güreş Ağası Hasan Karabiber, Biga Belediyesi Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, CHP Biga İlçe Başkanı Osman Öztürk, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Oda başkanları, yağlı güreş ağaları, çok sayıda protokol, ilçe dışından misafirler katıldı.