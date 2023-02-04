Bigalı Mehmet Çavuş, Vefatının 59. Yılında Anıldı

yıl dönümünde Bahçeli Köyü'ndeki kabri başında anıldı.

4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi diğer yandan makinalı tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15 - 20 kişilik askerleriyle karşı koyarak büyük kahramanlık örneği sergileyen Mehmetçiğin İsim Babası Bigalı Mehmet Çavuş 3 Şubat'ta vefatının 59. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Köy camiinde okunan Mevlid-i Şerif programı ve ardından kılınan Cuma namazından sonra katılımcılar yürüyerek Bahçeli Köyü kabristanlığındaki Mehmet Çavuş'un mezarına ulaştı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Biga Müftüsü Ertuğrul Akın'ın dua yaptı.

Biga Belediyesi tarafından basılan Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş kitabı dağıtıldı.