Bigalı öğrencilerden şarkılı ‘Evde kal' mesajı

Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, ‘Hava güzel gezemem aman' şarkısıyla 'Evde kal' mesajı verdi.

Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri; Oylum Karak, Hatice Dündar ve öğrencileri ‘Hava güzel gezemem aman' şarkısı eşliğinde ‘evde kal, sağlıkla kal' mesajı verdiler. Öğretmenlerin ve öğrencilerin enstrüman eşliğinde çektikleri videoda ‘zeytinyağlı yiyemem aman' türküsünün sözleri değiştirilerek ‘Evde kal' mesajı verildi.

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmen ve öğrencilerini bu çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Evde kal çağrısına uyarak gösterdikleri duyarlılıktan dolayı velilerimize ve hayatı eve sığdıran tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.