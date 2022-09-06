Biga'nın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri futbol turnuvasıyla başladı

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, Kurtuluş Futbol Turnuvası karşılaşmasıyla başladı.

Biga Belediyesi'nin, 5-18 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği kurtuluş etkinlikleri kulüpler arası Kurtuluş Futbol Turnuvası karşılaşmasıyla başladı. Bigaspor, Adaspor, Çiçeklidedespor ve Kavaklıkspor'un katılımıyla 5, 7 ve 12 Eylül tarihlerinde oynanacak maçların ilki Adapark'taki halı sahada yapıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Meclis Üyeleri Nesrin Sirkeci, Suzi Özden, Kerim Özdemir, Mümin Kahraman, Sadettin Sert, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Avcı, kulüp temsilcileri ve sporseverlerin katıldığı müsabakalarda Bigaspor ile Kavaklıkspor, Adaspor ile Çiçeklidedespor karşılaştı.

Açılış maçının ilk başlama vuruşunu Başkan Bülent Erdoğan yaparken, turnuvada mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar diledi. Başkan Erdoğan, “18 Eylül Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine büyük bir coşkuyla başlıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın heyecanıyla etkinliklere başlamak bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Dört kulübümüzün katıldığı ve altı maçın oynanacağı turnuvamızın sportmenlik içinde geçmesini ediyorum. Bütün takımlarımıza ve müsabakalarımızı yönetecek olan hakemlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Dereceye girecek olan takımlara ödülleri 18 Eylül 2022 Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan etkinlikte takdim edilecek.