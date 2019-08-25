İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bigaspor sezonunun açılışını yaptı

Bigaspor, 2019-2020 futbol sezonu açılışını Biga İlyas Bayram Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

Bigaspor, 2019-2020 futbol sezonu açılışını Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda gerçekleştirdi.


Sezon açılışı öncesinde saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu ve koç kesilerek dua edildi. Bigaspor, sezon açılışı töreninin ardından Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gönen Belediye Spor ile hazırlık maçı yaptı.


İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Bigaspor ikinci yarıda maça ağırlığını koyarak 3-0'lık galibiyet elde etti. Bigaspor 28-29 Ağustos tarihleri arasında Ziraat Türkiye Kupasında, deplasmanda Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yalova Kadıköyspor ile karşılaşacak.


2019-2020 Bölgesel Amatör Lig müsabakaları ise 22-23 Eylül tarihinde başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.