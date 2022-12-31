Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den yeni yıl uyarısı

Dr. Alper Şener, yeni yıla kapalı ve kalabalık alanlarda girecek olan vatandaşların solunum yolu enfeksiyonları açısından enfekte ve hastanelik olma risklerinin yüksek olabileceğini belirterek, “Yeni yıla çekirdek ailesiyle evinde girenler, solunum yolu enfeksiyonlarına bulaş anlamında daha az risk içeriyor. Yeni yıla enfekte, solunum yolu enfeksiyonuyla girmemek, yeni yılın ilk günlerinde hastanelik olmamak, ciddi solunum yolu sıkıntısı çekerek enfekte olmamak için, mutlaka çekirdek ailenize evinizde bu kutlamaları yapmanızda fayda var” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, yeni yılı kutlayacak vatandaşların solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmaması için aileleriyle evlerinde zaman geçirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Alper Şener, yeni yılda vatandaşları kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durmaları konusunda da uyardı.

Yeni yılın son günlerinde olduklarını belirten Prof. Dr. Alper Şener, “Yeni yılın son günlerindeyiz. Her ne kadar baskın enfeksiyon Covid-19 olmasa dahi solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonları yaygın görüyoruz. Bunun bir kısmı grip, bir kısmı nezle, bir kısmı da çocuklarda alt solunum yollarına RSV şeklinde görülmeye devam ediyor. Yeni yılın son günlerinde özelikle yılbaşı gecesi kapalı kalabalık alanların riskli olduğunun altını bir kere daha çizmek lazım. Yeni yıla çekirdek ailesiyle evinde girenler, solunum yolu enfeksiyonlarına bulaş anlamında daha az risk içeriyor. Yeni yıla enfekte, solunum yolu enfeksiyonuyla girmemek, yeni yılın ilk günlerinde hastanelik olmamak, ciddi solunum yolu sıkıntısı çekerek enfekte olmamak için, mutlaka çekirdek ailenize evinizde bu kutlamaları yapmanızda fayda var. Çünkü solunum yolu enfeksiyon riski halihazırda yüksek. Çünkü acil servislere başvuranlarda Covid-19 enfeksiyon oranı çok çok düşük oranda olmasına rağmen diğer solunum yolu enfeksiyonları riski fazla. Kapalı, kalabalık alanlarda olduğunuz zaman bu riski üstleniyorsunuz. Yeni yılda enfekte ve hastanelik olma riskiniz yüksek olabilir. Çünkü bunların tamamı da aşı ile korunabilir enfeksiyonlar değil. Sadece grip ve Covid-19 açısından bir aşı ile korunabilme söz konusu. Diğer solunum yolu enfeksiyonları açısından bir aşı yok. Dolayısıyla bundan aşı ile korunabilme imkanınız olmadığına göre yeni yıla çekirdek ailenizle evde, olabildiğince küçük popülasyonda girdiğiniz zaman yeni yıla enfekte, enfeksiyonla karşılamayacaksınız diyebiliriz. En önemli önerimiz bu” dedi.

Yeni yılda kapalı alanlarda gıda tüketimi, toplu üretilen ürünlerin tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Alper Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her ne kadar gıda hijyeni açısından Türkiye güvenli ülkeler arasında olsa dahi özellikle kapalı, kalabalık alanlarda, toplu üretimlerde, tüketilen besin maddelerinde kontaminasyon riski fazla olabiliyor. Solunum yolu enfeksiyonları yanında yeni yılda çok fazla ishal ve bulantı tablosuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu açıdan da dikkat etmek lazım. En güvenlisi kapalı alandan uzak durup, evde çekirdek ailenizle girmek, evde yapılmış olan yiyecek, içecekleri tüketmek ve dolayısıyla bu açıdan da kendimizi ishal, bulantı, kusmayla seyreden enfeksiyonlar açısından korumalıyız.”