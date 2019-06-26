Bin 500'e yakın korist Çanakkale'de buluşuyor

Çanakkale'de, 10 ülkeden bin 500'e yakın koristin buluşacağı ‘Büyük Koro Festivali' 2 Temmuzda başlayacak.

2 Temmuzda açılış töreni yapılacak olan festivalde, 3-6 Temmuz tarihleri arası salon ve yarışma konserleri 3-4 ve 6 Temmuz'da paneller, yine 6 Temmuz'da ise ödül ve kapanış töreni yapılacak.

Buna ek olarak, festival kapsamında 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Morabbin Park'ta yapılacak olan açık hava konserleri saat 21:30'da başlayacak.