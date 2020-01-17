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Binlerce sığırcık kuşu meyve bahçelerine dadandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde binlerce sığırcık kuşu meyve bahçelerine dadandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde binlerce sığırcık kuşu meyve bahçelerine dadandı.


Zeytin ağaçlarını istila eden sığırcık sürüleri, girdikleri meyve bahçelerini talan etti. Gökyüzünde ahenkli uçuşlarıyla ve çıkardıkları seslerle vatandaşların ilgi odağı olan sığırcık sürüsü, amatör kameralarca kaydedildi. Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Saffet Sargut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devlet kontrolünde olan avlanmanın planlanmasıyla sığırcık kuşları yeniden çoğalıyor. Sığırcıklar daha çok dere yataklarındaki sazlıklardan beslenir, meyve ağacının olduğu bölgelere dadanır” dedi.

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