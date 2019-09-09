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Bir haftada bin 420 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonlarda bir haftada toplam bin 420 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda bir haftada toplam bin 420 kaçak göçmen yakalandı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 02-09 Eylül 2019 tarihleri arasında Ayvacık, Ezine ve Eceabat ilçelerinde 43 düzensiz göç olayında; bin 120 Afganistan, 243 Suriye, 17 Somali, 8 Filistin, 20 Kongo, 2 Etiyopya, 8 İran, 1 Sudan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam bin 420 kaçak göçmen ve 10 organizatör yakalandı.


İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca meydana gelen olaylarda; 5 minibüs, 1 kamyonet, 2 şişme bot, 2 bot motoru ve 86 can yeleği ele geçirildi.


Öte yandan, Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Ö.A. , A.K. , B.M.Ş. , N.B. , A.M., A.A. , E.M. ve, M.A tutuklanırken, A.A ve F.A. isimli organizatörler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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