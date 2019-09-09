Bir haftada bin 420 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda bir haftada toplam bin 420 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 02-09 Eylül 2019 tarihleri arasında Ayvacık, Ezine ve Eceabat ilçelerinde 43 düzensiz göç olayında; bin 120 Afganistan, 243 Suriye, 17 Somali, 8 Filistin, 20 Kongo, 2 Etiyopya, 8 İran, 1 Sudan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam bin 420 kaçak göçmen ve 10 organizatör yakalandı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca meydana gelen olaylarda; 5 minibüs, 1 kamyonet, 2 şişme bot, 2 bot motoru ve 86 can yeleği ele geçirildi.

Öte yandan, Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Ö.A. , A.K. , B.M.Ş. , N.B. , A.M., A.A. , E.M. ve, M.A tutuklanırken, A.A ve F.A. isimli organizatörler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.