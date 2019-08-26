Bisikletlerle 30 Ağustos Zafer Turu

Çanakkale Bisiklet Platformu, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Çanakkale'de "Zafer Turu" düzenleyecek.

Platform tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bütün Çanakkaleliler Zafer Turuna davet edilerek, “30 Ağustos zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, bu anlamlı günde forma ve bayraklarımız ile tüm vatandaşlarımızı Zafer Turumuza bekliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Zafer Turu, 30 Ağustos Cuma günü Golf Aile Çay Bahçesinde saat 20.00'da başlayacak ve Truva atında sona erecek.