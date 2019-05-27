Böceklere savaş açtılar

Ağaçlara zarar veren böceklere karşı tuzaklar kuruldu.

Çanakkale' de orman ağaçlarına zarar veren, sekonder, orman bahçıvanı ve Akdeniz çam kabuk böceği zararı görülen sahalarda yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Çanakkale Bölge Müdürü Refik Ulusoy, böcek zararının dumansız yangın olduğunu, böceklerle zamanında ve doğru yöntemle mücadele edilmez ise yangından çok daha fazla zarara yol açabileceğini belirtti. Anafartalar Şefliği'nde zararlı kabuk böceklerine karşı yürütülmekte olan biyoteknik ve mekanik mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek tecrübelerini aktardı. İncelemelerde Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Erdal Güngör de hazır bulundu.

Biyoteknik mücadele kapsamında hazırlanan feromonlu tuzaklar ile zararlı böceklerin eşeysel kokuya olan duyarlılığından faydalanılarak ve mekanik mücadele kapsamında hazırlanan tuzak odunları ile de zararlı böceklerin taze odun kokusuna olan duyarlılığından yararlanılarak onları hedef tuzağa çekmek ve orada yakalamak hedefleniyor.

Bir çift Akdeniz çam kabuk böceğinin bir yılda 3 - 4 milyona kadar çoğalabildiğini ve zararlı böceklerle entegre mücadelenin çok önemli olduğunu söyleyen Bölge Müdürü Refik Ulusoy, çalışmaları gerçekleştiren Anafartalar İşletme Şefi Mahsun Alan ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.