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Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle, Çanakkale-Eceabat arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle, Çanakkale-Eceabat arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “07.04.2020 Salı günü Eceabat'tan saat 12:00, Çanakkale'den saat 13:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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